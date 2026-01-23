14:10
Власть

Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в коллегии Министерства внутренних дел, где подвели итоги работы ведомства за 2025 год.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков представил подробный отчет о состоянии борьбы с преступностью, внедрении цифровых технологий в деятельность милиции и мерах по обеспечению безопасности граждан. По его словам, МВД продолжает системную модернизацию, направленную на повышение эффективности работы правоохранительных органов.

Выступая перед участниками заседания, Адылбек Касымалиев выразил благодарность сотрудникам милиции за высокий профессионализм и вклад в организацию безопасности во время многочисленных международных визитов на высшем уровне. Он отметил, что МВД занимает ключевое место в государственной системе, поскольку работает напрямую с населением и обеспечивает правопорядок в стране.

По словам главы кабмина, мир и стабильность стали фундаментом для беспрецедентного экономического роста: консолидированный бюджет Кыргызской Республики в 2025 году впервые превысил 1 триллион сомов, почти в пять раз превысив показатели 2020 года. Такой результат стал возможен благодаря динамичному развитию экономики и последовательной работе государственных органов.

В завершение заседания Адылбек Касымалиев вручил отличившимся сотрудникам МВД Почетные грамоты и благодарности. Он призвал личный состав ведомства и далее поддерживать высокие стандарты службы, подчеркнув, что обеспечение общественного порядка является ключевым условием устойчивого развития государства и безопасности каждого гражданина.
