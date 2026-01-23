12:37
Кабмин утвердил новые правила распределения тарифных квот на импорт мяса

Кабинет министров утвердил обновленные правила распределения тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса в Кыргызстан между участниками внешней торговли. Постановление принято в целях приведения национального законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза и повышения прозрачности процедур. 

Новые правила определяют порядок распределения квот, учета объемов ввоза и приоритетов для отечественных перерабатывающих предприятий. Документ разработан с опорой на решение Коллегии ЕЭК №30 от 21 апреля 2015 года, которым устанавливается единый перечень товаров, подлежащих тарифным квотам.

Министерству экономики и коммерции поручено сообщить Евразийской экономической комиссии о принятии новых правил, чтобы внести изменения в реестр уполномоченных органов стран ЕАЭС.

С принятием постановления утрачивают силу ранее действовавшие документы:
• постановление правительства № 889 от 29 декабря 2015 года;
• постановление № 252 от 23 мая 2018 года, которое вносило в него изменения.

Новое постановление вступает в силу после официального опубликования и будет действовать в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.
