Власть

Депутаты ЖК поддержали лимит на правки кодексов. Но их это не коснется

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству поддержал концепцию законопроекта об ограничении частоты внесения изменений в кодексы.

При этом депутаты выдвинули ключевое условие — норма не должна распространяться на парламент, чтобы сохранить за ними право инициировать поправки.

Фото — скриншот с прямого эфира. Замминистра юстиции Сайра Ызакова

Заместитель министра юстиции Сайра Ызакова сообщила, что предложения нардепов будут учтены ко второму чтению. Она подчеркнула, что основная концепция законопроекта останется неизменной, поскольку большинство изменений в кодексы вносится именно кабинетом министров.

По данным Минюста, в последние годы наблюдается тенденция частого пересмотра кодексов, что снижает стабильность законодательства и создает неопределенность для граждан, бизнеса и инвесторов. В качестве примера Сайра Ызакова привела Кодекс о правонарушениях, в который в 2025 году изменения вносились 33 раза. Из них лишь семь раз — по инициативе Жогорку Кенеша, остальные — кабинетом министров.

Законопроект предусматривает, что изменения в кодексы могут вноситься не чаще одного раза в год. При этом предлагается сохранить исключения — для случаев, связанных с решениями президента и необходимостью исполнения актов Конституционного суда. 

Ранее инициатива вызвала резкую критику в комитете по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции. В частности, депутат Дастан Бекешев заявил, что подобные ограничения создадут неравные условия и позволят правительству обходить запреты через президентские указы.

В качестве альтернативы предлагалось, чтобы кабинет министров при необходимости ограничивал себя самостоятельно — через подзаконные акты, а не на уровне закона. Однако на сегодняшнем заседании, несмотря на повторное озвучивание этой инициативы, Сайра Ызакова заявила, что отказываться от законопроекта на этом этапе не планируется и необходим именно законодательный механизм регулирования.
