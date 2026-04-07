Власть

Надеваете на нас ошейники. Депутаты ЖК не поддержали лимит на изменение кодексов

Депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали законопроект об ограничении поправок в кодексы, заявив, что он создаст лазейки для правительства и ограничит полномочия парламента.

В Кыргызстане могут принять норму, согласно которой в кодексы можно будет вносить изменения не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект сегодня представила заместитель министра юстиции Сайра Ызакова на заседании комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

скриншота с прямого эфира
Фото скриншота с прямого эфира. замминистра юстиции Сайра Ызакова

По ее словам, в последние годы наблюдается тенденция частого внесения изменений в кодексы. Это снижает их стабильность и создает неопределенность в правовом регулировании для граждан, юридических лиц и инвесторов.

«Например, в 2025 году в Кодекс о правонарушениях изменения вносились 33 раза, в Гражданский кодекс — 13 раз, в Уголовный кодекс — 13 раз, в Кодекс о неналоговых доходах — 12 раз. Частые изменения, вносимые без должного анализа, мешают эффективному применению норм», — отметила Сайра Ызакова.

При этом предлагается сохранить возможность внесения изменений на основании решений президента и для исполнения решений Конституционного суда.

Также рассматривается вопрос о предоставлении аналогичного права спикеру парламента — эта норма может быть дополнена во втором чтении.

Депутат Дастан Бекешев выступил против инициативы, заявив, что такие ограничения не будут работать на практике и создадут неравные условия. По его словам, основные поправки в кодексы инициирует кабинет министров, причем иногда по нескольку раз в год.

скриншота с прямого эфира
Фото скриншота с прямого эфира. Дастан Бекешев

«Если мы введем запрет, правительство просто найдет обходной путь — через указы президента будет вносить изменения столько, сколько нужно. Получается, нам ставят ограничения, а сами их соблюдать не будут», — подчеркнул он.

Бекешев также выступил против предоставления особых полномочий спикеру, отметив, что он является таким же депутатом, как и остальные, и не должен получать исключительное право разрешать внесение поправок.

«Получается, депутат должен просить разрешения у торага — а где критерии, кому разрешать, а кому нет? Мы же народные избранники, а вы надеваете на нас ошейники и говорите: сидите здесь, разрешения будете спрашивать только там. Так не пойдет. Если депутаты — самоубийцы в части своих полномочий, тогда — да», — возмутился Дастан Бекешев.

Он предложил либо вводить единые жесткие ограничения для всех субъектов без исключения, либо отказаться от законопроекта. В противном случае, по его мнению, это приведет к подрыву парламентских полномочий.

По итогам обсуждения депутаты сошлись во мнении, что норма не должна распространяться на парламент. Было предложено, чтобы правительство при необходимости ограничивало себя самостоятельно — через постановление, а не закон.

Министерству юстиции поручено доработать законопроект.

В Кыргызстане действует 19 кодексов. В двух из них — Налоговом и Цифровом — уже действует ограничение: изменения можно вносить не чаще одного раза в год.
Материалы по теме
Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в кодексы более раза в год
Минюст предлагает вносить изменения в кодексы КР не более одного раза в год
В Кыргызстане введут в действие Кодекс о торговом мореплавании
После критики депутатов. Минюст доработает законопроект о поправках в кодексы
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
