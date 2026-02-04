12:35
Общество

ВОЗ: До 40 процентов случаев рака можно предотвратить

Четыре из десяти случаев заболевания раком в мире можно предотвратить. Об этом говорится в новом глобальном анализе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака.

Исследование охватывает данные из 185 стран по 36 видам рака. В нем дана оценка влияния 30 предотвратимых факторов риска, включая потребление табака и алкоголя, высокий индекс массы тела, низкую физическую активность, загрязнение воздуха и ультрафиолетовое излучение.

В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности

По оценкам экспертов, в 2022 году около 7,1 миллиона новых случаев рака — 37 процентов — были связаны с факторами, которых можно было избежать. Авторы подчеркивают, что эти данные демонстрируют огромный потенциал профилактики в снижении глобального бремени заболевания.

Табакокурение остается ведущей предотвратимой причиной рака, на него приходится 15 процентов всех новых случаев. На втором месте находятся инфекции — они вызывают 10 процентов новых диагнозов. На третьем — употребление алкоголя, ответственное за три процента случаев.

Почти половина предотвратимых случаев рака в мире связана с тремя видами заболевания: раком легких, желудка и шейки матки.

Рак легких преимущественно обусловлен курением и загрязнением воздуха, рак желудка — инфекцией Helicobacter pylori, а рак шейки матки — вирусом папилломы человека.

Исследование выявило значительные различия между мужчинами и женщинами. Среди мужчин предотвратимые факторы объясняют 45 процентов новых случаев рака, тогда как среди женщин — 30.

Основные факторы риска у мужчин — курение, инфекции и алкоголь, тогда как у женщин — инфекции, курение и высокий индекс массы тела.

Региональные различия также оказались существенными. Среди женщин доля предотвратимых случаев варьировалась от 24 процентов в Северной Африке и Западной Азии до 38 процентов в странах Африки к югу от Сахары. Среди мужчин показатели колебались от 28 процентов в Латинской Америке и Карибском регионе до 57-ми в Восточной Азии. Эти различия отражают неодинаковый уровень воздействия поведенческих, экологических и инфекционных факторов, а также различия в социально-экономическом развитии, национальных политиках профилактики и возможностях систем здравоохранения.

Авторы исследования подчеркивают, что эффективные стратегии профилактики должны учитывать местный контекст и включать меры по контролю за продажей табака и алкоголя, вакцинацию против ВПЧ и гепатита B, улучшение качества воздуха, повышение безопасности рабочих мест, а также создание условий для здорового питания и физической активности.
