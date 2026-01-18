18:28
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Защищать кыргызстанцев от финансового мошенничества будут МВД и TSARKA

Министерство внутренних дел Кыргызстана совместно с TSARKA запустили совместный проект, направленный на защиту населения от финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Проект основан на международной практике, доказавшей свою эффективность в таких странах, как Япония, Сингапур и Великобритания.

«Его ключевой инструмент — «визуальная пауза»: макеты сотрудников милиции, установленные рядом с банкоматами, нарушают психологическое давление со стороны мошенников и создают условия для того, чтобы граждане остановились, обдумали ситуацию и приняли взвешенное решение», — говорится в пресс-релизе.

В МВД также ссылаются на мировой опыт, который показывает, что подобные меры способствуют снижению финансовых преступлений до 40 процентов.

В рамках инициативы МВД и TSARKA ставят своей целью профилактическую защиту финансовой безопасности граждан.

TSARKA — это центр анализа и расследования кибератак. Команда проводит аудит и проверку систем на уязвимости, тестирование на проникновение, расследует киберинциденты и помогает компаниям выстроить защиту.

Ссылка: https://24.kg/vlast/358292/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Обещал помощь в суде: задержан подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч
Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подозреваемых в мошенничестве
В Бишкеке женщина отдала неизвестным почти $50 тысяч на покупку квартиры
Новогодние поздравления с подвохом: МВД предупреждает о мошенниках
Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и выманил $26 тысяч
Прикрывался именем президента. ГКНБ задержал подозреваемого в мошенничестве
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с автомашинами
Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
18:02
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распр...
17:13
Защищать кыргызстанцев от финансового мошенничества будут МВД и TSARKA
16:45
Главным тренером команды «Нефтчи» (Кочкор-Ата) стал Дмитрий Ан из Узбекистана
16:11
Самый большой сапфир в мире нашли на Шри-Ланке — 3 тысячи 563 карата
15:34
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве