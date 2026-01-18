Защищать кыргызстанцев от финансового мошенничества будут МВД и TSARKA

Министерство внутренних дел Кыргызстана совместно с TSARKA запустили совместный проект, направленный на защиту населения от финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Проект основан на международной практике, доказавшей свою эффективность в таких странах, как Япония, Сингапур и Великобритания.

«Его ключевой инструмент — «визуальная пауза»: макеты сотрудников милиции, установленные рядом с банкоматами, нарушают психологическое давление со стороны мошенников и создают условия для того, чтобы граждане остановились, обдумали ситуацию и приняли взвешенное решение», — говорится в пресс-релизе.

В МВД также ссылаются на мировой опыт, который показывает, что подобные меры способствуют снижению финансовых преступлений до 40 процентов.

В рамках инициативы МВД и TSARKA ставят своей целью профилактическую защиту финансовой безопасности граждан.

TSARKA — это центр анализа и расследования кибератак. Команда проводит аудит и проверку систем на уязвимости, тестирование на проникновение, расследует киберинциденты и помогает компаниям выстроить защиту.