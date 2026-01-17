17:45
Власть

Тони Блэр назначен в исполнительный орган по реализации мирного плана в Газе

Президент США включил бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в так называемый «исполнительный комитет», который будет отвечать за достижение целей «Мирного совета» по сектору Газа, передает DW.

В состав комитета также вошли госсекретарь США Марко Рубио, президент Всемирного банка Аджай Банга, бизнесмен Марк Роуэн, советник Трампа Роберт Гэбриел, его зять Джаред Кушнер и специальный посланник США Стив Уиткофф. Комитету поручено координировать восстановление и управление территорией, разрушенной в ходе войны между Израилем и ХАМАС.

Исполнительный комитет станет частью второй фазы мирного плана Дональда Трампа, цель которой — окончательное прекращение войны в Газе. План предусматривает, в том числе, разоружение ХАМАС, который, однако, это требование отвергает.

По данным СМИ, первое заседание «Мирного совета» должно состояться на следующей неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Состав органа пока не разглашается. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уже заявил, что Берлин рассчитывает получить место. При этом, по оценке Times of Israel, роль совета будет в значительной степени символической, тогда как реальная управленческая работа ляжет на исполнительный комитет.

Предполагается также контроль над деятельностью переходного правительства из 14 палестинских технократов, не связанных с ХАМАС. Новое правительство должно взять на себя управление сектором Газа после двух лет боевых действий. Связующим звеном между администрацией и международными структурами на месте станет бывший спецпосланник ООН по Ближнему Востоку — болгарин Николай Младенов.

Кроме того, планируется создание еще одного органа — Gaza Executive Board, в который войдут представители США, Великобритании, а также Турции, Катара и Египта. Участие Анкары и Дохи, жестко критиковавших действия Израиля в Газе, может вызвать недовольство в Иерусалиме. В то же время, как отмечают наблюдатели, именно эти страны сыграли ключевую роль в достижении соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358257/
просмотров: 96
