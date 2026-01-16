Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью

Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью на радио, комментируя встречу в Белом доме.

После встречи, на которой Вивиан Моцфельдт и министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен не смогли договориться с США о будущем острова, она вышла в эфир радиостанции KNR и не смогла сдержать эмоций.

Фото KNR

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, но давление только усиливалось. Мы работаем изо всех сил, чтобы мы в Гренландии могли жить в безопасности», — сказала она и расплакалась.

По словам Вивиан Моцфельдт, «нарастающее давление, которое Гренландия испытывает в течение года», породило страх и неуверенность у населения острова.

Накануне Дания и Гренландия провели с США переговоры и не смогли договориться о будущем острова.

«Нам не удалось изменить позицию Америки. Очевидно, что президент желает завоевать Гренландию», — заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен после переговоров с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Соединенные Штаты и Дания сформируют рабочую группу для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся судьбы острова. Министры назвали встречу в Белом доме «откровенной, но конструктивной».

Отмечено, что в вопросе Гренландии Дания и США придерживаются «в корне различающихся позиций». Требование передать остров Штатам глава датского МИД назвал совершенно неприемлемым.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.