17:34
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Дональд Трамп готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

«Мы открыты для бизнеса. КНР может покупать у нас всю нефть, которую захочет, там или в США. Россия может получать от нас всю необходимую ей нефть», — заявил американский президент на встрече с руководителями Chevron, Shell, Exxon и других крупных энергетических компаний, пишет DW.

На этой же встрече Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты берут под контроль добычу нефти в Венесуэле: «Если бы мы не сделали это, там был бы Китай, там была бы Россия».

Ранее он написал в соцсети Truth Social о намерении инвестировать в венесуэльский нефтяной сектор как минимум $100 миллиардов. Планируется, что вкладывать средства будут американские предприятия, при этом переговоры с властями страны будет вести правительство США.

Читайте по теме
Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп

После захвата правителя Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома заявил, что фактически «управлять» государством теперь будет Вашингтон. По его словам, временные власти Венесуэлы передадут Штатам до 50 миллионов баррелей нефти (рыночная стоимость — порядка $2,8 миллиарда).

Дональд Трамп пообещал «лично контролировать» продажу этой нефти, чтобы «гарантировать, что доходы будут использованы на благо народов Венесуэлы и США».
Ссылка: https://24.kg/vlast/357383/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
США за день получили венесуэльскую нефть на $4 миллиарда — Дональд Трамп
США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился 1 миллиард баррелей нефти
Германия наращивает импорт нефти из Казахстана
Правила промышленной безопасности складов нефти разработали в Минприроды
Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России
Китайские компании приостановили закупку российской нефти
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Популярные новости
Как Садыр Жапаров пришел к&nbsp;власти: вышла первая серия документального проекта Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Строже декларировать личные интересы и&nbsp;связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
10 января, суббота
17:26
Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в ч...
17:05
Дональд Трамп готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
16:48
Почти 500 тонн силоса заготовил кыргызский государственный племзавод
16:27
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
16:17
На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки