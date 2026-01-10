Дональд Трамп готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

«Мы открыты для бизнеса. КНР может покупать у нас всю нефть, которую захочет, там или в США. Россия может получать от нас всю необходимую ей нефть», — заявил американский президент на встрече с руководителями Chevron, Shell, Exxon и других крупных энергетических компаний, пишет DW.

На этой же встрече Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты берут под контроль добычу нефти в Венесуэле: «Если бы мы не сделали это, там был бы Китай, там была бы Россия».

Ранее он написал в соцсети Truth Social о намерении инвестировать в венесуэльский нефтяной сектор как минимум $100 миллиардов. Планируется, что вкладывать средства будут американские предприятия, при этом переговоры с властями страны будет вести правительство США.

После захвата правителя Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома заявил, что фактически «управлять» государством теперь будет Вашингтон. По его словам, временные власти Венесуэлы передадут Штатам до 50 миллионов баррелей нефти (рыночная стоимость — порядка $2,8 миллиарда).

Дональд Трамп пообещал «лично контролировать» продажу этой нефти, чтобы «гарантировать, что доходы будут использованы на благо народов Венесуэлы и США».