Власть

Моя мораль — ограничение. Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Президент США заявил, что ему не нужно международное право. Дональд Трамп, отвечая на вопросы издания The New York Times о том, есть ли какие-либо ограничения на его глобальные полномочия, ответил: «Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям вред».

Он добавил, что его администрация должна соблюдать международное право, но сам он будет решать, когда такие ограничения применимы к США.

Вопрос последовал после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро — эксперты по международному праву назвали операцию американских военных незаконной.

В публикации также отмечено, что Дональд Трамп затруднился выбрать между НАТО и Гренландией.

«Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе», — говорится в статье.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357276/
