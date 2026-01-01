Трамп назвал Кита Келлога идиотом из-за сравнения Зеленского с Линкольном

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом после того, как тот охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как смелого человека и сравнил его с Авраамом Линкольном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Фото из архива. Кит Келлог

По информации издания, поводом стали заявления Кита Келлога на Мюнхенской конференции по безопасности еще в феврале.

Позже, когда он посетил Овальный кабинет, Дональд Трамп воспользовался ситуацией и спросил: «Значит, вы называете Зеленского человеком, оказавшимся в трудном положении? И смелым?»

«Сэр, это так, — ответил спецпосланник. — На украинской земле идет борьба за выживание его страны. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн».

Позже, рассказывая об этом эпизоде ​​другим советникам, американский лидер проворчал: «Он идиот», говорится в статье.

В ноябре 2025 года глава Белого дома назначил нового спецпредставителя по Украине. Им стал министр армии Дэн Дрисколл.

Кит Келлог покидает администрацию Дональда Трампа в январе 2026-го — истекает срок его полномочий.