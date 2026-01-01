Трамп назвал Кита Келлога идиотом из-за сравнения Зеленского с Линкольном

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом после того, как тот охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как смелого человека и сравнил его с Авраамом Линкольном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, поводом стали заявления Кита Келлога на Мюнхенской конференции по безопасности еще в феврале.
Позже, когда он посетил Овальный кабинет, Дональд Трамп воспользовался ситуацией и спросил: «Значит, вы называете Зеленского человеком, оказавшимся в трудном положении? И смелым?»
«Сэр, это так, — ответил спецпосланник. — На украинской земле идет борьба за выживание его страны. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн».
Позже, рассказывая об этом эпизоде другим советникам, американский лидер проворчал: «Он идиот», говорится в статье.
В ноябре 2025 года глава Белого дома назначил нового спецпредставителя по Украине. Им стал министр армии Дэн Дрисколл.
Кит Келлог покидает администрацию Дональда Трампа в январе 2026-го — истекает срок его полномочий.