Ключевой сторонник Украины в администрации Дональда Трампа покинет свой пост

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог покинет администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года, когда истечет срок его полномочий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото из архива. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог

Специальный посланник президента Соединенных Штатов — временная должность, на которой можно оставаться не более 360 дней. При этом Сенат может продлить срок его полномочий.

Кит Келлог — ключевой сторонник Украины в администрации Белого дома. Он периодически конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который в вопросах урегулирования российско-украинской войны цитировал заявления России.

Ранее Кит Келлог предлагал остановить конфликт в Украине, зафиксировав линию фронта на текущих позициях и принудив Киев и Москву к переговорам. Он выступал за решение конфликта путем переговоров, а также выражал обеспокоенность по поводу огромных потерь со стороны Украины.

Джозеф Кит Келлог-младший, известный как Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке.

В переходной команде 45-го президента США Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики.

С 20 января 2017-го по 27 апреля 2018 года — ответственный секретарь Совета по национальной безопасности США. C 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности.