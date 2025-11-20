Ключевой сторонник Украины в администрации Дональда Трампа покинет свой пост

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог покинет администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года, когда истечет срок его полномочий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Специальный посланник президента Соединенных Штатов — временная должность, на которой можно оставаться не более 360 дней. При этом Сенат может продлить срок его полномочий.
Кит Келлог — ключевой сторонник Украины в администрации Белого дома. Он периодически конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который в вопросах урегулирования российско-украинской войны цитировал заявления России.
Ранее Кит Келлог предлагал остановить конфликт в Украине, зафиксировав линию фронта на текущих позициях и принудив Киев и Москву к переговорам. Он выступал за решение конфликта путем переговоров, а также выражал обеспокоенность по поводу огромных потерь со стороны Украины.
Джозеф Кит Келлог-младший, известный как Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке.
В переходной команде 45-го президента США Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики.
С 20 января 2017-го по 27 апреля 2018 года — ответственный секретарь Совета по национальной безопасности США. C 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности.