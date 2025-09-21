15:44
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украине, возможно, надо признать потерю части территории — спецпредставитель США

Украине нужно «играть вдолгую» и, возможно, признать потерю части территории, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью The Telegraph. Он призвал Киев мыслить в долгосрочной перспективе и быть реалистами.

The Telegraph
Фото The Telegraph. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог

По словам Кита Келлога, Дональд Трамп не торгует украинской землей.

«Это мандат Зеленского... Нужно принять реальность. Де-факто [потеря территории] не значит де-юре... Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашим целям. Возможно, вам придется признать [занятую] территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте вдолгую», — сказал спецпредставитель американского лидера.

Он также добавил, что Дональд Трамп «очень разозлен» президентом Владимиром Путиным.

«Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин водил его за нос. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо более разозлен, чем на публике», — отметил Кит Келлог.

Он объяснил, что Дональд Трамп «пытается дать дипломатии все шансы», поэтому дает главе России «свободу действий и время сесть за стол переговоров, но карты по-прежнему у нас в руках». При этом представитель Белого дома подчеркнул, что, в отличие от Трампа, предпочел бы добиться прекращения огня до начала мирных переговоров.

Он также призвал Европу быть готовой к тому, что помогать Украине она будет без поддержки США.
