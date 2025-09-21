Украине нужно «играть вдолгую» и, возможно, признать потерю части территории, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью The Telegraph. Он призвал Киев мыслить в долгосрочной перспективе и быть реалистами.

Фото The Telegraph. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог

По словам Кита Келлога, Дональд Трамп не торгует украинской землей.

«Это мандат Зеленского... Нужно принять реальность. Де-факто [потеря территории] не значит де-юре... Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашим целям. Возможно, вам придется признать [занятую] территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте вдолгую», — сказал спецпредставитель американского лидера.

Он также добавил, что Дональд Трамп «очень разозлен» президентом Владимиром Путиным.

«Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин водил его за нос. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо более разозлен, чем на публике», — отметил Кит Келлог.

Он объяснил, что Дональд Трамп «пытается дать дипломатии все шансы», поэтому дает главе России «свободу действий и время сесть за стол переговоров, но карты по-прежнему у нас в руках». При этом представитель Белого дома подчеркнул, что, в отличие от Трампа, предпочел бы добиться прекращения огня до начала мирных переговоров.

Он также призвал Европу быть готовой к тому, что помогать Украине она будет без поддержки США.