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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Кит Келлог рассказал, кого еще ждут на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

В Стамбул в день российско-украинских переговоров прилетят советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.

СМИ
Фото СМИ

«Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будет так называемая «евротройка» — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», — сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Он рассказал, что посоветовал Украине не заявлять об отказе от переговоров с Россией.

По словам Кита Келлога, Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом сказал ему, что в течение недели предоставит мирный меморандум, но США, как и Украина, еще не получали документ.

Кит Келлог также назвал справедливыми опасения России, касающиеся расширения НАТО на восток.

«Это вполне обоснованная обеспокоенность. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это интерес их безопасности», — отметил представитель Белого дома.

Спецпосланник американского президента добавил, что против вступления Украины в НАТО возражают еще четыре страны – участницы альянса.

Ранее стало известно, что Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330986/
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