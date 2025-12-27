Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда

Израиль стал первой страной, официально признавшей отколовшийся от Сомали Сомалиленд независимым государством.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в соцсети X, что стороны установят «полные дипломатические отношения, включая назначение послов и открытие посольств».

Президент самопровозглашенного Сомалиленда Мохамед Абдуллахи назвал решение Израиля историческим моментом. Он также сообщил, что Сомалиленд присоединится к «соглашениям Авраама» — серии договоренностей между Израилем и преимущественно мусульманскими странами о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, которые продвигает администрация Дональда Трампа.

Международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре назвал шаг Израиля преднамеренным посягательством на суверенитет его страны.

Решение Израиля уже осудили министры иностранных дел Египта, Турции и Джибути в рамках четырехстороннего телефонного разговора со своим сомалийским коллегой. Также они указали, что признание независимости частей суверенных государств создает опасный прецедент с точки зрения международного права и Устава ООН.

Международно признанная территория Сомали охватывает все побережье Африканского Рога, но в реальности правительство в Могадишо контролирует лишь малую часть страны. Северная половина находится под контролем двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются значительные спорные зоны.

Сомалиленд (официально — Республика Сомалиленд) — непризнанное государство в северной части Африканского Рога, на территории бывшей колонии Британское Сомали. 18 мая 1991 года специально созванный конгресс старейшин северосомалийских племен провозгласил создание независимой Республики Сомалиленд.