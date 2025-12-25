Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру нового министра науки

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрели вопрос назначения Гульзат Исаматовой на пост министра науки, высшего образования и инноваций.

Парламентарии задали ряд вопросов и. о. министра, после чего поддержали ее кандидатуру. За нее проголосовали 77 человек, против — 1.

Ранее сообщалось, что Гульзат Исаматова занимала должность проректора по международным связям и инвестициям БГУ имени Кусеина Карасаева. Президент Садыр Жапаров назначил ее и. о. министра науки, высшего образования и инноваций 24 декабря.

Предыдущий министр Бактияр Орозов освобожден от должности из-за нарушения этики. Нетрезвого чиновника остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.