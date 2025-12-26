22:10
Сюжет: Генплан Бишкека

Не думаю, что за 25 лет решим проблему озеленения Бишкека. Депутат о генплане

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсудили проект генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом нардеп Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, разработчики предложили общественный транспорт оставить как есть.

Читайте по теме
Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель

«То есть не надо ничего менять, копать метро например, тем более это слишком дорого. Что касается самокатов и велосипедов, разработчики сразу не смогли ответить на этот вопрос. Скорее всего, об этом подумают, когда будут разрабатывать детальную планировку. Пока не понятно, что будет с СИМ (средства индивидуальной мобильности)», — сказал парламентарий.

Дастан Бекешев затронул и вопрос озеленения столицы.

«Южная часть Бишкека вся застраивается, и там нет ни одного пустого клочка земли. Вице-мэр сказал, что будут рассматривать этот вопрос. А разработчик конкретно сказала, что разделили на зонирование, а дальше задача городских властей — искать свободные земли. Не думаю, что за 25 лет решим проблему озеленения Бишкека», — отметил Бекешев.

Что касается проблемы смога, разработчики учли «розу ветров», но депутат сомневается, что на практике ее применят.

Напомним, накануне в Бишкеке завершились общественные слушания проекта генерального плана столицы до 2050 года. Два дня руководство города, разработчики проекта — сотрудники Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга — представили утверждаемую часть документа и ответили на вопросы участников.
