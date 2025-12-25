19:26
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года

В Бишкеке завершились общественные слушания проекта генерального плана столицы до 2050 года. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, два дня руководство города, разработчики проекта — представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга представили утверждаемую часть документа и ответили на вопросы участников.

«В течение пяти дней после проведения общественных слушаний протокол по их результатам будет опубликован на официальном сайте мэрии. Участники слушаний могут дать свои предложения и замечания по содержанию протокола в течение семи календарных дней со дня его размещения», — говорится в сообщении.

Генеральный план — это основной юридический градостроительный документ, определяющий на ближайшие 25 лет приоритетную и поэтапную стратегию развития города с учетом государственных задач и интересов населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356109/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан
Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель
Как создается генплан-2050. Источники данных для стратегического документа
К 2050 году в Бишкеке будут жить 2 миллиона человек — данные нового генплана
Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Восточную объездную дорогу в Бишкеке планируют завершить за один-два года
Эксперты раскритиковали проект генплана Бишкека до 2050 года и предложили правки
Инфраструктура Бишкека серьезно отстает от потребностей его жителей
Разработчики генплана: Бишкек потерял десятки памятников культурного наследия
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
19:25
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026 В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляю...
19:12
Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года
19:05
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году
18:53
В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных
18:36
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года