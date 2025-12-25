Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года

В Бишкеке завершились общественные слушания проекта генерального плана столицы до 2050 года. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, два дня руководство города, разработчики проекта — представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга представили утверждаемую часть документа и ответили на вопросы участников.

«В течение пяти дней после проведения общественных слушаний протокол по их результатам будет опубликован на официальном сайте мэрии. Участники слушаний могут дать свои предложения и замечания по содержанию протокола в течение семи календарных дней со дня его размещения», — говорится в сообщении.

Генеральный план — это основной юридический градостроительный документ, определяющий на ближайшие 25 лет приоритетную и поэтапную стратегию развития города с учетом государственных задач и интересов населения.