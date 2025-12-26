14:21
Власть

Миллион, подарки и автографы: визит Камчыбека Ташиева в интернат удивил детей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в Бишкеке после завершения капитального ремонта. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, в учебном заведении полностью обновили актовый и спортивный залы. В ходе визита Камчыбек Ташиев ознакомился с условиями обучения и подчеркнул важность создания комфортной и безопасной среды для детей с особыми образовательными потребностями.

Глава ГКНБ поздравил педагогический коллектив и воспитанников школы-интерната с наступающим Новым годом. От имени руководства и личного состава комитета учебному заведению вручили подарки и оказали финансовую поддержку в размере 1 миллиона сомов.

Воспитанники школы подготовили для гостей праздничную программу. После мероприятия Камчыбек Ташиев общался с детьми и раздавал автографы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356235/
просмотров: 557
