Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году

В 2025 году сумма штрафов, наложенных за нарушения в строительной сфере, составила 132 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

По данным ведомства, в рамках контроля за соблюдением строительных норм и требований на объектах по всей стране проведено 3 тысячи 53 проверки. По их итогам составлено 2 тысячи 290 протоколов о правонарушениях. Для сравнения, в 2024 году было проведено 2 тысячи 973 проверки, зарегистрировано 2 тысячи 23 протокола.

В министерстве уточнили, что объем наложенных штрафов за год вырос со 120,1 миллиона сомов до 132 миллионов сомов, что составляет рост на 9,9 процента.

При этом число самовольных строек снизилось. В 2025 году выявлено 111 незаконных объектов, тогда как в 2024 году их было 171.

В Минстрое подчеркнули, что контроль за строительными объектами на территории республики будет продолжен на постоянной основе.