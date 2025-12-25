19:26
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году

В 2025 году сумма штрафов, наложенных за нарушения в строительной сфере, составила 132 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

По данным ведомства, в рамках контроля за соблюдением строительных норм и требований на объектах по всей стране проведено 3 тысячи 53 проверки. По их итогам составлено 2 тысячи 290 протоколов о правонарушениях. Для сравнения, в 2024 году было проведено 2 тысячи 973 проверки, зарегистрировано 2 тысячи 23 протокола.

В министерстве уточнили, что объем наложенных штрафов за год вырос со 120,1 миллиона сомов до 132 миллионов сомов, что составляет рост на 9,9 процента.

При этом число самовольных строек снизилось. В 2025 году выявлено 111 незаконных объектов, тогда как в 2024 году их было 171.

В Минстрое подчеркнули, что контроль за строительными объектами на территории республики будет продолжен на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356108/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Стройкомпанию оштрафовали за незаконное строительство ФАП в Баткенской области
В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности
В Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи
В микрорайоне «Улан-2» Бишкека нарушают строительные нормы
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
19:25
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026 В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляю...
19:12
Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года
19:05
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году
18:53
В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных
18:36
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года