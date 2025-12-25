14:45
В 2024-м КР вошла в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП

Президент Садыр Жапаров, выступая на IV Народном курултае, обозначил, что, согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в число трех ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП.

Он подчеркнул, что это является наглядным доказательством эффективности экономической политики, правильности национальной стратегии и неустанного труда нашего народа.

Глава государства рассказал, что за последние четыре года экономика республики растет беспрецедентно высокими темпами.

«За последние три года средний темп роста ВВП составил 9,8 процента. И в этом году экономическая активность сохранилась на высоком уровне. За 11 месяцев 2025-го реальный рост ВВП достиг 10,2 процента, поднявшись до наивысшего показателя.

Если в 2020 году объем консолидированного бюджета составлял 247,7 миллиарда сомов, то по итогам 2025-го он достиг 1 триллиона 93 миллиардов. За короткий исторический период это почти четырехкратный рост», — сказал он.

Садыр Жапаров также констатировал, что такая динамика свидетельствует об укреплении финансовой основы страны и правильности проводимых реформ.

По оценкам известных и ведущих мировых рейтинговых агентств, в этом году суверенный кредитный рейтинг КР повышен до уровня B+. Это стало крупным шагом к повышению международного авторитета государства и его инвестиционной привлекательности.

Президент добавил: все показатели свидетельствуют о том, что экономика Кыргызстана перешла на траекторию устойчивого и качественного роста.
