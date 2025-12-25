14:45
Власть

Спикер ЖК пообещал обнародовать имена депутатов-прогульщиков и урезать зарплату

Список депутатов, не посещающих заседания Жогорку Кенеша, уже формируют. Об этом сообщил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие системы регистрации по отпечаткам пальцев и Face ID, с начала работы VIII созыва посещаемость заседаний полностью под контролем.

По словам торага, некоторые нардепы ошибочно считают, что их отсутствие останется незамеченным.

«Из 87 депутатов тех, кто не приходит, мы можем определить за считанные секунды», — подчеркнул он.

Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что имена парламентариев, пропускающих заседания без уважительных причин, будут передавать средствам массовой информации. Кроме того, к ним применят финансовые санкции, включая лишение части заработной платы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356026/
просмотров: 318
