13:18
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей

Президент Садыр Жапаров заявил, что недовольство деятельностью судебной системы в Кыргызстане существовало и ранее и было достаточно серьезным. Об этом он сказал на Народном курултае.

По его словам, судья должен быть служителем закона — строгим, принципиальным и справедливым, но при этом человечным. Глава государства отметил, что в стране проделана значительная работа по обновлению судебной системы, в том числе существенно повышены заработные платы судей и созданы условия для их независимости и достойного уровня жизни.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство выполнило свои обязательства и теперь ответственность лежит на самих судьях. «Судья, продавший свое решение, — это не судья, а человек, подрывающий основы государственности», — заявил он.

Президент добавил, что в судебной системе не должно быть места коррупции и закулисным договоренностям, а все сотрудники, уличенные в подобных действиях, будут безоговорочно отстранены от работы и лишены возможности продолжать деятельность в этой сфере.

Глава государства заверил, что государство и дальше будет прилагать усилия для укрепления судебной власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355997/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
Новый Кыргызстан начинается с культуры и ответственности — Садыр Жапаров
В Кемине построят крупный цементный завод: президент ознакомился с ходом работ
Официальный визит президента Кыргызстана в Японию завершился
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном
Саммит в Токио. Садыр Жапаров пригласил инвесторов в ряд проектов
Садыр Жапаров встретился с императором Японии Нарухито
Врач-анестезиолог получил пожизненный срок во Франции. Отравил 30 человек
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:16
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жог...
13:10
Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане