13:17
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Новый Кыргызстан начинается с культуры и ответственности — Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров, выступая сегодня на IV Народном курултае, заявил, что Кыргызстан обладает уникальной природой, и общество обязано относиться к ней с уважением.

Он подчеркнул, что никакие реформы и законы не будут работать, пока не изменится внутренний мир человека. По словам главы государства, новая КР начинается не со строительства зданий или заводов, а с нового мышления, ценностей и общественной культуры.

«Наш долг — передать все, что у нас есть, следующему поколению в чистом виде. Однако мы оставляем мусор в горах и на берегах озер. Это стыдно и является проявлением безответственности. Субботники проводятся, но этого недостаточно», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что каждый родитель должен не только говорить детям о бережном отношении к природе, но и показывать это на личном примере.

Отдельно он обратился к государственным служащим, подчеркнув, что госслужба — это не способ личного обогащения, а высокая ответственность и доверие со стороны государства и народа. И заявил, что эпоха перекладывания обращений граждан между ведомствами должна остаться в прошлом.

«Не ждите заявлений, все вопросы народа решайте заранее», — призвал президент.

По словам Садыра Жапарова, от каждого руководителя он ожидает порядка, рассудительности, точности и полной ответственности перед обществом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355995/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше
Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента
Президент армияны заманбап чакырыктарга туруштук берерин белгиледи
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
IV Элдик курултайдын биринчи күнүндө 150 делегат сөз сүйлөшү күтүлөт
В первый день Народного курултая выступят около 150 делегатов
Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады
В Бишкеке стартовал IV Народный курултай
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:16
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жог...
13:10
Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане