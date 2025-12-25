В Бишкеке стартовал IV Народный курултай

Сегодня, 25 декабря, в Кыргызской национальной филармонии проходит курултай с участием около 700 делегатов со всех регионов страны.

Ожидается выступление президента Садыра Жапарова и государственного секретаря. О результатах работы правительства за год участникам расскажет председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Итоги курултая планируется подвести 26 декабря. В этот же день будут обозначены приоритетные направления и планы на 2026 год.

Обсуждения начались накануне: делегаты встретились с представителями государственных органов в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета.