11:36
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

В Бишкеке стартовал IV Народный курултай

Сегодня, 25 декабря, в Кыргызской национальной филармонии проходит курултай с участием около 700 делегатов со всех регионов страны.

Ожидается выступление президента Садыра Жапарова и государственного секретаря. О результатах работы правительства за год участникам расскажет председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Итоги курултая планируется подвести 26 декабря. В этот же день будут обозначены приоритетные направления и планы на 2026 год.

Обсуждения начались накануне: делегаты встретились с представителями государственных органов в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355960/
просмотров: 713
Версия для печати
Материалы по теме
IV Элдик курултайдын биринчи күнүндө 150 делегат сөз сүйлөшү күтүлөт
В первый день Народного курултая выступят около 150 делегатов
Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады
Бүгүн Бишкекте IV Элдик курултай башталат
В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с представителями министерств
Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам
Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Эсенгул Исаков: IV Народный курултай пройдет в новом формате
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
11:29
Дать школам право решать самим вопрос о приеме детей мигрантов предложили в РФ Дать школам право решать самим вопрос о приеме детей ми...
11:25
С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
11:12
Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму
11:09
Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов
11:09
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана