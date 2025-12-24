Зеленский озвучил 20 пунктов из мирного плана, обсуждаемого с США и Россией

Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана из 20 пунктов. В его разработке принимали участие и лидеры некоторых европейских стран, а также Великобритании. Президент Украины на встрече с журналистами обнародовал содержание плана. Отметим, что проект обсуждается с США и Россией.

План, опубликованный изданиями:

Подтверждение суверенитета Украины.

Соглашение о ненападении между РФ и Украиной, предусматривающее создание механизма мониторинга на линии соприкосновения.

Гарантии безопасности для Украины.

Численность ВСУ в 800 тысяч человек в мирное время.

Гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии со статьей 5 НАТО, военный ответ и восстановление санкций в отношении РФ в случае возобновления конфликта по российской инициативе, отмена гарантий безопасности, если это произойдет по инициативе Украины.

Закрепление РФ на законодательном уровне политики ненападения на Европу и Украину.

Вступление Украины в ЕС и краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку.

Меры поддержки экономического развития Украины, включающие соглашение об инвестициях, в том числе фонды развития газовой инфраструктуры и добычи полезных ископаемых.

Создание инвестиционных фондов реконструкции Украины, задача которых — привлечь $800 миллиардов.

Заключение соглашения о свободной торговле Украины с США, Соединенные Штаты также добиваются такого соглашения с РФ.

Безъядерный статус Украины.

Вопрос о контроле над ЗАЭС, компромисс еще не найден. Вашингтон предлагает совместное управление Украиной, РФ и США, Киев — совместное управление без участия РФ.

Обязательство для Украины и РФ внедрять в школах и обществе образовательные программы, способствующие терпимости к разным культурам, устранению расизма и предубеждений. Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Вопрос территорий, решение не найдено. Украина предлагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей; в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент соглашения остается де-факто признанной линией соприкосновения. РФ же требует вывести украинские войска из Донбасса; США в качестве компромисса предлагают создать в регионе свободную экономическую зону. Украина согласна на создание СЭЗ только путем референдума, в случае, если не удастся добиться согласия на позицию «стоим, где стоим».

РФ и Украина после достижения соглашения по территориальным вопросам обязуются не изменять эти договоренности силой.

РФ не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности, Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Создание гуманитарного комитета, обмен военнопленными, возвращение гражданских, включая детей и политзаключенных, решение проблем жертв конфликта.

Украина обязуется провести выборы как можно скорее после заключения соглашения.

Выполнение юридически обязательного соглашения будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента США Дональда Трампа.

После достижения соглашения немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Напомним, в Майами несколько дней шли переговоры представителей Белого дома с делегациями Киева и Москвы. Они проходили раздельно. Вашингтон оценивает их оптимистично. В Кремле заявили, что предложения украинской и европейской сторон не способствуют достижению мира.