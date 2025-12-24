Депутат призвал правительство использовать скважины природного газа в Баткене

Депутат Ырысбек Атажанов на пленарном заседании Жогорку Кенеша поднял проблему месторождения природного газа «Пидап» в селе Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области.

По его словам, на участке имеются 36 скважин, которые никак не используются. Из-за большого объема неосвоенного газа в местности ухудшается экология и качество питьевой воды.

«Местное население уже чувствует вонь от газовых испарений. Мы должны использовать то, что дает нам природа, а не оставлять скважины неосвоенными», — заявил депутат.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев в ответ пообещал посетить это месторождение во время ближайшей поездки в Баткенскую область.





