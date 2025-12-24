15:08
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Депутат призвал правительство использовать скважины природного газа в Баткене

Депутат Ырысбек Атажанов на пленарном заседании Жогорку Кенеша поднял проблему месторождения природного газа «Пидап» в селе Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области.

По его словам, на участке имеются 36 скважин, которые никак не используются. Из-за большого объема неосвоенного газа в местности ухудшается экология и качество питьевой воды.

«Местное население уже чувствует вонь от газовых испарений. Мы должны использовать то, что дает нам природа, а не оставлять скважины неосвоенными», — заявил депутат.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев в ответ пообещал посетить это месторождение во время ближайшей поездки в Баткенскую область.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355841/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат просит кабмин вернуть газ в Баткенскую область из Узбекистана
Обещал освободить отца из тюрьмы: в Баткене мошенник выманил 1,5 миллиона сомов
Пять новых аппаратов ИВЛ отправят в Баткен в помощь новорожденным
Любовь и тысяча сомов: как в Баткене семья подарила путникам цветочный оазис
Жители приграничных сел Лейлека начали переезжать в новые дома
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области
В Баткене вернули государству земли для погранзастав
В Баткене новый мэр — Сейтек Кулубаев
В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
15:05
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безн...
15:03
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
15:01
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке