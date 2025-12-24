15:08
Власть

В 2025 году в КР на строительство жилья направлено более 40 миллиардов сомов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил, что правительство особое внимание уделяет жилищному вопросу.

По его словам, с 2021 года по государственной ипотеке жильем обеспечено 9 тысяч 250 семей, при этом только за январь — ноябрь 2025-го ключи получили 4 тысячи 662 семьи. В этом году на строительство жилья направлено 40,2 миллиарда сомов. В настоящее время ведется возведение 73 тысяч 357 квартир.

По словам Адылбека Касымалиева, сектор строительства демонстрирует уверенный рост. В прошлом году он составил 28,7 процента, а в 2025-м достиг 29 процентов.

«Значительные успехи достигнуты в возведении социальных объектов. В этом году введен в эксплуатацию 291 объект, включая 129 школ, 60 детских садов, 26 объектов здравоохранения, 35 — культуры и спорта, а также 41 — другого назначения. К концу 2025-го планируется завершение строительства и капитального ремонта еще 21 социального объекта, среди которых 14 школ и 5 детских садов», — добавил председатель кабинета министров.

В транспортном секторе, по его словам, также зафиксированы существенные достижения.

«В этом году уложено 1,5 тысячи километров асфальтобетонного покрытия, что вдвое превышает показатель прошлого. Успешно завершены крупные проекты, охватывающие туристические и межрегиональные маршруты. Продолжается работа по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а участок железной дороги Балыкчи — Кочкор достроен до Кочкора», — сообщил Адылбек Касымалиев.
