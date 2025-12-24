13:33
Депутат призвала снизить цены на квартиры ГИК

Депутат призвала снизить цены на квартиры ГИК. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила Гуля Кожокулова.

По ее словам, сегодня цены на жилье от ГИК не особо отличаются от рыночных. «И это при том, что госкомпания имеет ряд льгот, ей не надо тратиться на покупку земли. Тогда почему стоимость жилья такая высокая, кто занимается контролем за ценами? И не пора ли больше строить не в Бишкеке, а больше в регионах? При этом я заметила, что возле домов ГИК не предусмотрено никакой социальной инфраструктуры», — добавила Гуля Кожокулова.

Представитель ГИК отметил, что цены на жилье по госипотеке почти в 2 раза дешевле рыночных цен. «Есть районы, где мы продаем жилье по долевому строительству по $1 тысяче, а частные компании под самоотделку продают по $2 тысячи. Сейчас мы строим более 80 тысяч квартир на 5,5 миллиона квадратных метров. Чтобы разгрузить город, более 70 процентов жилья строится в регионах. Соцобъекты тоже учитываем при строительстве домов ГИК», — добавил он.
