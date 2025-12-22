11:16
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.

В поздравительном обращении он отметил, что энергетика является фундаментом развития государства, а труд энергетиков обеспечивает работу предприятий, социальных учреждений и стабильную жизнь миллионов граждан.

Глава кабмина подчеркнул, что Кыргызстан вступил в новый этап развития отрасли. По его словам, модернизация Токтогульской ГЭС позволила довести ее мощность до 1 тысячи 440 мегаватт, на Уч-Курганской ГЭС продолжается замена гидроагрегатов, а ввод в эксплуатацию малых ГЭС способствует развитию регионов.

Особое внимание Адылбек Касымалиев уделил проекту Камбар-Атинской ГЭС-1, назвав его стратегическим и историческим шагом на пути к энергетической независимости страны. Он отметил, что реализация крупных энергетических проектов укрепит экономический потенциал республики и создаст основу для будущих поколений.

Также в поздравлении было подчеркнуто значение цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и современных технологий в энергетике для повышения эффективности и устойчивости отрасли.

Отдельные слова благодарности председатель кабмина адресовал ветеранам энергетической отрасли, отметив их вклад в формирование современной энергетической системы страны.

В завершение Адылбек Касымалиев пожелал энергетикам крепкого здоровья, безопасной работы, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.
