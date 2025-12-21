Президент КР участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Садыр Жапаров сегодня принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба главы Кыргызстана, перед началом мероприятия Садыра Жапарова приветствовал лидер России Владимир Путин. После церемонии приветствия и совместного фотографирования президенты стран — участниц Евразийского экономического союза направились в зал заседаний.

Заседание в Санкт-Петербурге проходит с участием лидеров России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и делегации Армении. В повестку включены около 20 вопросов, касающихся итогов интеграционной работы в 2025 году, развития общих рынков и расширения международного партнерства. На встрече также рассматриваются инициативы по укреплению торговли внутри ЕАЭС и сотрудничеству с третьими государствами.

Высший Евразийский экономический совет — это высший орган управления ЕАЭС, куда входят главы государств-членов. Совет определяет стратегические направления развития союза, утверждает ключевые решения по формированию общих рынков, внешнеэкономической политике и интеграционным проектам.

Отметим, что саммит ЕАЭС проходит в рамках более широкой рабочей программы, которая включает неформальную встречу глав стран СНГ 22 декабря.