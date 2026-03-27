15:44
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Власть

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане

Касымалиев принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в Шымкенте

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Встреча прошла 27 марта в Шымкенте в рамках его рабочего визита в Казахстан.

В заседании участвовали главы правительств стран Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также вице-премьер Армении, представители государств-наблюдателей и руководство Евразийской экономической комиссии.

В ходе выступления Адылбек Касымалиев отметил рост экономических показателей стран Союза за последние пять лет. По его словам, по сравнению с 2020 годом во всех странах ЕАЭС зафиксирован рост ВВП, увеличился объем взаимной торговли, а экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивую динамику.

Глава кабмина также обратил внимание на вопросы трудовой миграции. Он подчеркнул, что при разработке национальных инициатив не всегда обеспечивается достаточная координация между странами и предложил создать постоянную площадку для консультаций профильных ведомств.

Кроме того, он отметил важность повышения эффективности логистики и внедрения цифровых решений, которые позволяют ускорить процессы и повысить их прозрачность. При этом, по его словам, на отдельных этапах поставок сохраняются дополнительные контрольные меры, включая налоговые начисления.

Отдельно Касымалиев выделил приоритетные направления развития Союза — цифровую трансформацию, промышленную кооперацию и инновации. Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, подготовки кадров и совершенствования нормативной базы.

По итогам заседаний в узком и расширенном форматах рассмотрено 13 вопросов и подписан ряд документов.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Кыргызстане в августе 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367768/
просмотров: 297
Версия для печати
Популярные новости
27 марта, пятница
15:30
Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова на 200 тысяч сомов Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова н...
15:30
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
15:20
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
15:05
Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане
14:59
Бульвар Эркиндик в Бишкеке очистили от стихийной торговли