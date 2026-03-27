Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Встреча прошла 27 марта в Шымкенте в рамках его рабочего визита в Казахстан.

В заседании участвовали главы правительств стран Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также вице-премьер Армении, представители государств-наблюдателей и руководство Евразийской экономической комиссии.

В ходе выступления Адылбек Касымалиев отметил рост экономических показателей стран Союза за последние пять лет. По его словам, по сравнению с 2020 годом во всех странах ЕАЭС зафиксирован рост ВВП, увеличился объем взаимной торговли, а экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивую динамику.

Глава кабмина также обратил внимание на вопросы трудовой миграции. Он подчеркнул, что при разработке национальных инициатив не всегда обеспечивается достаточная координация между странами и предложил создать постоянную площадку для консультаций профильных ведомств.

Кроме того, он отметил важность повышения эффективности логистики и внедрения цифровых решений, которые позволяют ускорить процессы и повысить их прозрачность. При этом, по его словам, на отдельных этапах поставок сохраняются дополнительные контрольные меры, включая налоговые начисления.

Отдельно Касымалиев выделил приоритетные направления развития Союза — цифровую трансформацию, промышленную кооперацию и инновации. Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, подготовки кадров и совершенствования нормативной базы.

По итогам заседаний в узком и расширенном форматах рассмотрено 13 вопросов и подписан ряд документов.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Кыргызстане в августе 2026 года.