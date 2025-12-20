Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии

В рамках официального визита в Японию президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел в Токио переговоры с премьер-министром Санаэ Такаити.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, наращивания взаимной торговли и инвестиций, развития партнерства в области устойчивой и зеленой энергетики, подготовки и повышения квалификации кадров, расширения взаимодействия в сфере спорта и туризма.

Санаэ Такаити приветствовала визит Садыра Жапарова и отметила важность всестороннего взаимодействия между сторонами. Она высоко отметила подписанные документы в ходе визита, в число которых вошли соглашение по устранению двойного налогообложения и ряд документов по линии JICA.

Премьер Японии подчеркнула готовность к последовательному развитию всеобъемлющего партнерства, основанного на уважении принципов верховенства права, обеспечении свободы и укреплении устойчивого сотрудничества.

Президент КР отметил, что с особой теплотой вспоминает свой первый официальный визит в Японию в 2023 году, в ходе которого стороны заявили о начале всеобъемлющего партнерства в новую эпоху.

Он с удовлетворением сказал, что растет товарооборот между государствами. В этой связи предложил активизировать совместную работу профильных экономических ведомств для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что развитие устойчивой энергетики и возобновляемых источников энергии является одним из ключевых приоритетов Кыргызстана.

К 2030-му страна намерена значительно увеличить производство «зеленой» электроэнергии и ввести в эксплуатацию ряд крупных энергетических объектов, включая Камбаратинскую ГЭС-1.

В ходе встречи Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность правительству и народу Японии за многолетнюю поддержку и вклад в социально-экономическое развитие КР.

Он отметил весомые результаты партнерства по линии Японского агентства по международному сотрудничеству и значимость программ подготовки кадров, благодаря чему многие выпускники сегодня занимают ответственные государственные должности и вносят вклад в развитие страны. В этой связи выражена надежда на увеличение квоты по стипендиальной программе JDS.

Санаэ Такаити подчеркнула важность создания межправительственной комиссии между Кыргызстаном и Японией по торговле, экономике, культуре и обмену человеческими ресурсами. Выражена готовность сотрудничать в сферах зеленой энергетики, информационных технологий, искусственного интеллекта.

Премьер-министр Японии упомянула о возможности взаимодействия в вопросах раннего оповещения природных рисков.

В ходе встречи президент КР пригласил ее посетить нашу республику с официальным визитом.

По итогам двусторонней встречи подписаны следующие документы:

— совместное заявление президента КР и премьер-министра Японии о дальнейшем развитии отношений между двумя странами в целях совместного создания взаимовыгодного сотрудничества;

— соглашение между КР и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов;

— программа сотрудничества между министерствами иностранных дел КР и Японии на 2026-2027 годы;

— соглашение по проекту «Укрепление потенциала учебного центра по эксплуатации и обслуживанию электрической сети в КР» и грантовое соглашение между кабмином КР и Японским агентством по международному сотрудничеству (JICA) по данному проекту;

— соглашение по проекту «Программа социально-экономического развития (приобретение информационно-коммуникационных технологий и научного оборудования для Кыргызско-Японского центра человеческого развития)» и грантовое соглашение по данному проекту;

— соглашение по проекту «Улучшение медицинского оборудования в реферальных больницах южного региона КР» и грантовое соглашение по данному проекту;

— соглашение по проекту «Реконструкция (строительство) моста через реку Нарын на автодороге Бишкек — Ош» и грантовое соглашение по данному проекту;

— соглашение по проекту «Программа социально-экономического развития (предоставление двух медицинских контейнеров/диагностических кабинетов на колесах с оборудованием)» и грантовое соглашение по данному проекту;

— соглашение по проекту «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов (программа JDS)» и грантовое соглашение между кабмином КР и JICA по данному проекту.