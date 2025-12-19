Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности

Руководитель секретариата Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев в эфире «Биринчи радио» прокомментировал подготовку к очередному всенародному собранию.

По его словам, для мероприятия создан специальный организационный комитет, который утвердил календарный план. На сегодня все основные подготовительные работы завершены, и Народный курултай полностью готов к проведению.

«С 23 декабря начнется прибытие делегатов. После их размещения 24 декабря состоятся встречи делегатов с министрами, а также с руководителями ведомств и агентств. В ходе этих встреч участники смогут озвучить свои предложения, идеи и мнения», — отметил Мыктыбек Абдылдаев.

Он сообщил, что официальное открытие Народного курултая состоится 25 декабря в Кыргызской национальной филармонии. Начало заседания запланировано на 10.00.

Руководитель секретариата подчеркнул, что подготовка к курултаю проходит в плановом режиме и находится на завершающей стадии.