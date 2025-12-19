17:35
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Власть

Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности

Руководитель секретариата Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев в эфире «Биринчи радио» прокомментировал подготовку к очередному всенародному собранию.

По его словам, для мероприятия создан специальный организационный комитет, который утвердил календарный план. На сегодня все основные подготовительные работы завершены, и Народный курултай полностью готов к проведению.

«С 23 декабря начнется прибытие делегатов. После их размещения 24 декабря состоятся встречи делегатов с министрами, а также с руководителями ведомств и агентств. В ходе этих встреч участники смогут озвучить свои предложения, идеи и мнения», — отметил Мыктыбек Абдылдаев.

Он сообщил, что официальное открытие Народного курултая состоится 25 декабря в Кыргызской национальной филармонии. Начало заседания запланировано на 10.00.

Руководитель секретариата подчеркнул, что подготовка к курултаю проходит в плановом режиме и находится на завершающей стадии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355280/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
От снежной тропы к президентской елке — история школьника из Кара-Кульджи
Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат
Во всех областях Кыргызстана откроют президентские лицеи «Акылман»
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от нового посла Японии в Кыргызстане
Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из&nbsp;системы госслужбы Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
19 декабря, пятница
17:29
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о ...
17:23
Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана
17:20
МИДы Кыргызстана и Японии подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
17:02
Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
16:49
В аппарате ЖК кадровые перестановки: назначены новый руководитель и его замы