На пограничном пункте «Достук» в городе Ош устанавливают 45-метровый флагшток

На пограничном переходе «Достук» в Оше устанавливают флагшток высотой 45 метров. Об этом сообщили в мэрии города.

Проект реализуется по инициативе мэра Женишбека Токторбаева.

Помимо монтажа флагштока, на территории ведутся работы по благоустройству: укладывают брусчатку, устанавливают скамейки и приводят в порядок прилегающую зону.

В муниципалитете отмечают, что обновление въездной территории должно подчеркнуть статус пограничного пункта и улучшить внешний облик одной из ключевых точек южной столицы.