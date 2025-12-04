В Аламединском районе Чуйской области стартовали работы по обновлению автомобильной дороги Орто-Сай – флагшток. Проект реализуется за счет средств по статье «Государственные капитальные вложения», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Дорожно-эксплуатационное предприятие №25 госпредприятия «Кыргызавтожол-Север» уже приступило к укладке первого слоя асфальта на участке протяженностью 2,6 километра. Параллельно ведется устройство тротуаров. По завершении этих работ планируется укладка второго слоя асфальта.

Проектом также предусмотрена установка освещения, скамеек, урн, обустройство парковочных мест и специальных площадок для остановки транспорта и обзора панорамных видов.

В Минтрансе отмечают, что ранее дорога находилась в крайне неудовлетворительном состоянии и создавала трудности для движения. Ее обновление улучшит транспортную доступность для жителей села Орто-Сай и посетителей флагштока, а также повысит безопасность дорожного движения.