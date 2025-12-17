13:42
Власть

Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат

Президент Садыр Жапаров, завершая свое выступление на первом заседании Жогорку Кенеша VIII созыва, призвал депутатов уделять особое внимание качественной проработке законопроектов и их безупречному исполнению.

Глава государства подчеркнул, что законопроекты должны детально обсуждаться в комитетах и разрабатываться без изъянов, после чего государственные органы обязаны строго исполнять принятые законы. Он также отметил важность роли судебной власти, которая, по его словам, должна стремиться к установлению справедливости и торжеству законности.

«Только в этом случае мы сможем добиться успехов, получить результаты, которых ждет народ, и продвинуть страну вперед», — заявил президент.

Президент отметил, что, учитывая ключевую роль парламента в развитии страны, власти постарались обеспечить все условия для его продуктивной работы. В завершение он призвал депутатов с новой энергией и искренним намерением работать на благо государства и реализовать обещания, данные избирателям.

«Пусть путь Жогорку Кенеша VIII созыва будет взвешенным и успешным», — сказал Садыр Жапаров, поздравив депутатов с избранием и началом работы.
