Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы «иностранной террористической организацией». США вводят полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, написал в своей соцсети Truth Social американский президент.

Вашингтон назвал венесуэльского президента Николаса Мадуро и членов правительства страны ее участниками. В числе причин указаны «кража активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми».

Вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы», пригрозил глава Белого дома.

«Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений», — написал Дональд Трамп.

Накануне Николас Мадуро попросил граждан США не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать Трамп ради венесуэльской нефти.