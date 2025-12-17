10:18
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть

Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы «иностранной террористической организацией». США вводят полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, написал в своей соцсети Truth Social американский президент.

Вашингтон назвал венесуэльского президента Николаса Мадуро и членов правительства страны ее участниками. В числе причин указаны «кража активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми».

Вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы», пригрозил глава Белого дома.

«Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений», — написал Дональд Трамп.

Накануне Николас Мадуро попросил граждан США не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать Трамп ради венесуэльской нефти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354883/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну
Венесуэла объявила мобилизацию силовых структур из-за авианосца США
Президент Венесуэлы назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой
Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой
Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море — Трамп
Генпрокурор США обещает $50 миллионов за помощь в аресте президента Венесуэлы
В Венесуэле после выборов вспыхнули беспорядки
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
17 декабря, среда
10:15
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали...
10:05
Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой
09:57
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
09:51
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
09:43
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов