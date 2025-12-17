Полный запрет с 1 января на въезд в США для граждан семи государств ввел Трамп

Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в США с 1 января 2026 года для граждан семи государств. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов сохранил в силе запрет на въезд для граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Кроме того, полный запрет на въезд введен для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии.

Указ также предусматривает запрет и ограничения на въезд в США для «лиц, путешествующих с документами Палестинской автономии». Полный запрет на въезд также введен для граждан Лаоса и Сьерра-Леоне, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.

Под частичные ограничения на въезд граждан попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д’Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Королевство Тонга, Замбия и Зимбабве. При этом ограничения частично ослаблены в отношении Туркменистана, теперь США разрешают въезд для граждан этой страны по неиммиграционным визам.