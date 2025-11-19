12:45
Общество

Кыргызстанского рэпера Bakr не пустили в Россию

Фото из социальных сетей

Кыргызстанского рэпера Bakr не впустили в Россию в аэропорту Шереметьево. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам музыканта, его задержали на контроле и около трех часов держали в аэропорту. После артисту вернули документы и выдали уведомление о запрете на въезд в РФ. Причины решения сотрудники Пограничной службы ему не назвали.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. У артиста запланированы концерты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Уфе

Ранее российские власти внесли Bakr (Ислама Закирова) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Связаны ли нынешний запрет на въезд и включение в список, официально не сообщается.

У артиста запланированы концерты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Уфе.

Он заявил, что намерен добиваться разъяснений по поводу произошедшего.
