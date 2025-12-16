Земельный участок Университета Центральной Азии передали мэрии Нарына

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о передаче земельных участков в муниципальную собственность мэрии Нарына одноименной области. Это сделано с целью решения социально-экономических вопросов города, обеспечения населения жильем и более эффективного использования земельных ресурсов.

Согласно документу, Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии совместно с Университетом Центральной Азии (по согласованию) передаст в муниципальную собственность муниципалитета Нарына земельный участок общей площадью 223,78 гектара. Он ранее находился в бессрочном пользовании вуза.

Постановлением также внесены изменения в решение правительства от 2 июля 2004 года № 493, касающееся выделения земли под строительство студенческого городка УЦА. В новой редакции уточняется, что из ранее предоставленных земель 40 гектаров остаются в постоянном пользовании университета. Кроме того, ему разрешено приобретение зданий и сооружений, расположенных на земельном участке площадью 12,2 гектара в селе Ак-Кыя Нарынского района, предназначенном для возведения кампуса.

Мэрии города поручено в установленном порядке принять указанный участок в муниципальную собственность, пройти государственную перерегистрацию и обеспечить использование строго по целевому назначению. Отчуждение земли не допускается.