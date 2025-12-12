Очередной орден получил мэр города Ош. На этот раз от президента Узбекистана

Мэр Оша Женишбек Токторбаев награжден орденом «Достук» по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление дружественных и добрососедских отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном и развитие межрегионального сотрудничества.
Орден «Достук» считается одной из высших государственных наград РУз и присуждается за особые заслуги в укреплении дружбы между народами.
Напомним, ранее Женишбека Токторбаева наградил и президент Казахстана.