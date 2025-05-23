Правительство Кыргызстана разрешило временно платить зарплату наличными

Кабинет министров утвердил постановление, позволяющее работодателям временно выплачивать заработную плату наличными в ряде случаев.

К таким случаям относятся:

отсутствие банковской инфраструктуры в месте работы;

сезонные полевые работы;

арест счетов предприятия;

выплаты сотрудникам жилищных кооперативов до 1 января 2026 года;

выплаты работникам сельскохозяйственных кооперативов.

При этом работодатели сохраняют обязательства по уплате налогов и соблюдению трудовых прав сотрудников.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.