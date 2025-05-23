Правительство Кыргызстана разрешило временно платить зарплату наличными

Кабинет министров утвердил постановление, позволяющее работодателям временно выплачивать заработную плату наличными в ряде случаев.
К таким случаям относятся:
-
отсутствие банковской инфраструктуры в месте работы;
-
сезонные полевые работы;
-
арест счетов предприятия;
-
выплаты сотрудникам жилищных кооперативов до 1 января 2026 года;
-
выплаты работникам сельскохозяйственных кооперативов.
При этом работодатели сохраняют обязательства по уплате налогов и соблюдению трудовых прав сотрудников.
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.