Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион

Десантная группа быстрого реагирования и прилагающийся к ней экспедиционный отряд морской пехоты США достигли берегов ближневосточного региона.

Также на Ближний Восток были направлены транспортные и ударные истребители, средства десантирования и тактической подготовки.

Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта.

Десантный корабль класса America является флагманом амфибийно-десантной группы (из трех десантных кораблей). На них базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, транспортная и истребительная авиация, а также десантные и тактические средства, — говорится в сообщении CENTCOM.

Ранее военные эксперты прогнозировали начало наземной операции США и Израиля в Иране.