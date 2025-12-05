Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16

Сегодня, 5 декабря в ЦИК прошло заседание, где озвучили результаты досрочных выборов в Жогорку Кенеш по округу № 16.

По данным Центризбиркома, по многомандатному округу выдвигались 10 кандидатов. ЦИК признала победителями Дастана Джумабекова, Медера Чотонова и Медину Кайрылбекову.

Согласно протоколу, голоса распределилась следующим образом:

Дастанбек Джумабеков — 12 тысяч 928 голосов;

Медер Чотонов — 10 тысяч 164;

Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 951;

Русланбек Жакышев — 8 тысяч 872;

Азиз Биймырза уулу — 3 тысячи 816;

Мээрим Сейдалиева — 1 тысяча 399;

Миргуль Расул кызы — 2 тысячи 262;

Медетбек Суйунбаев — 546;

Марат Мураталиев — 5 тысяч 5;

Адылбек Капалов — 1 тысяча 275.

В день выборов на округ № 16 поступило шесть жалоб. Их рассмотрели и заявителям предоставили письменные ответы согласно избирательному законодательству.