18:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16

Сегодня, 5 декабря в ЦИК прошло заседание, где озвучили результаты досрочных выборов в Жогорку Кенеш по округу № 16.

По данным Центризбиркома, по многомандатному округу выдвигались 10 кандидатов. ЦИК признала победителями Дастана Джумабекова, Медера Чотонова и Медину Кайрылбекову.

Согласно протоколу, голоса распределилась следующим образом:

  • Дастанбек Джумабеков — 12 тысяч 928 голосов;
  • Медер Чотонов — 10 тысяч 164;
  • Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 951;
  • Русланбек Жакышев — 8 тысяч 872;
  • Азиз Биймырза уулу — 3 тысячи 816;
  • Мээрим Сейдалиева — 1 тысяча 399;
  • Миргуль Расул кызы — 2 тысячи 262;
  • Медетбек Суйунбаев — 546;
  • Марат Мураталиев — 5 тысяч 5;
  • Адылбек Капалов — 1 тысяча 275.

В день выборов на округ № 16 поступило шесть жалоб. Их рассмотрели и заявителям предоставили письменные ответы согласно избирательному законодательству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353618/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13
Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы
Член ЦИК КР о нарушениях в округе № 13 и когда новый парламент начнет работу
ЦИК разбирает итоги выборов по округу № 13, там победил Бакыт Сыдыков
В Кара-Суу проверяют видео о возможном подкупе голосов
Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов
Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
5 декабря, пятница
18:41
Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют завершить в мае 2026 года Обновленный аэропорт Бишкека. Строительство планируют з...
18:25
Кыргызстан и Пакистан договорились о взаимных поставках электроэнергии
18:09
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16
17:58
Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
17:47
В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга