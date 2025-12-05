Глава кабмина проверил строительство крупных соцобъектов в Манасе

Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительства нескольких крупных социальных объектов в Манасе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Первым объектом стал возводимый Дворец спорта на 5 тысяч 200 мест. Как сообщили строители, комплекс соответствует современным инженерным требованиям и будет включать бассейн, спортивные площадки, тренажерные и массажные залы, душевые, конференц-зал, фудкорты, вспомогательные помещения, а также большие трибуны и гимнастический зал. Завершение строительства планируется в августе 2026 года.

Затем глава кабмина осмотрел южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии. Новый медкомплекс на 250 мест будет соответствовать международным стандартам и должен обеспечить население высокотехнологичной кардиохирургической помощью. Окончание работ ожидается в конце 2026 года.

В рамках поездки Адылбек Касымалиев также посетил стройплощадку президентского лицея «Акылман». Проект включает трехэтажный учебный корпус, общежитие на 420 ученических мест и жилой дом на 25 квартир для педагогов. Объект планируют завершить к сентябрю 2026 года.

По итогам осмотра Адылбек Касымалиев поручил строго соблюдать сроки и качество работ, подчеркнув, что развитие регионов и повышение доступности социальных услуг остаются ключевыми приоритетами правительства.