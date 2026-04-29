Бишкек техникаларын жаңылоодо: Кызматтарга унаалар жана велосипеддер тапшырылды

Бишкектин муниципалдык кызматтарына жаңы техникалар берилди. Кызматтык унаалардын жана велосипеддердин ачкычтарын бөлүмдөрдүн жетекчилерине калаа башчысы Айбек Жунушалиев тапшырды.
Ал баарын Бишкек шаар күнү менен куттуктап, муниципалдык кызматтардын биргелешкен жана так иштешинин маанилүүлүгүн белгиледи. Шаар башчысы муниципалдык инспекциянын ишмердүүлүгүнө өзгөчө токтолуп, тартипти камсыз кылууда жана шаардык ченемдердин сакталышында анын ролу чоң экенин айтты.
«Биздин негизги милдетибиз — айып пул салуу эмес, тартипти орнотуу жана борбор калааны көрктөндүрүү», — деп билдирди Айбек Жунушалиев.
Кызматтар үчүн белгиленген артыкчылыктуу багыттардын арасында — жашыл өсүмдүктөрдү мыйзамсыз кыюуга көзөмөлдү күчөтүү жана Бишкектеги экологиялык кырдаал үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу бар.
Мэриядан белгилешкендей, автопаркты жаңылоо иштин ыкчамдыгын арттырууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга жана көрктөндүрүү эрежелеринин сакталышына көзөмөлдү күчөтүүгө мүмкүндүк берет.