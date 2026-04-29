13:57
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Кыргызча

Бишкек техникаларын жаңылоодо: Кызматтарга унаалар жана велосипеддер тапшырылды

Бишкектин муниципалдык кызматтарына жаңы техникалар берилди. Кызматтык унаалардын жана велосипеддердин ачкычтарын бөлүмдөрдүн жетекчилерине калаа башчысы Айбек Жунушалиев тапшырды.

Ал баарын Бишкек шаар күнү менен куттуктап, муниципалдык кызматтардын биргелешкен жана так иштешинин маанилүүлүгүн белгиледи. Шаар башчысы муниципалдык инспекциянын ишмердүүлүгүнө өзгөчө токтолуп, тартипти камсыз кылууда жана шаардык ченемдердин сакталышында анын ролу чоң экенин айтты.

«Биздин негизги милдетибиз — айып пул салуу эмес, тартипти орнотуу жана борбор калааны көрктөндүрүү», — деп билдирди Айбек Жунушалиев.

Кызматтар үчүн белгиленген артыкчылыктуу багыттардын арасында — жашыл өсүмдүктөрдү мыйзамсыз кыюуга көзөмөлдү күчөтүү жана Бишкектеги экологиялык кырдаал үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу бар.

Мэриядан белгилешкендей, автопаркты жаңылоо иштин ыкчамдыгын арттырууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга жана көрктөндүрүү эрежелеринин сакталышына көзөмөлдү күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372369/
Кароо: 120
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
29-апрель, шаршемби
13:14
Кыргызстанда минералдык жер семирткичтер эки эсе кымбаттады Кыргызстанда минералдык жер семирткичтер эки эсе кымбат...
12:48
Чүй облусунда 1 миң 250 гектар жер чегирткеден куткарылууда
12:28
Бишкек техникаларын жаңылоодо: Кызматтарга унаалар жана велосипеддер тапшырылды
12:05
Пайдалуу кеңеш: Улгайган куракта арыктоонун сыры айтылды
11:59
Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы «Ата-Бейитке» барды