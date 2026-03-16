18:12
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Происшествия

«НУРАЙЫМ» вместо госномера: водителя в Бишкеке оштрафовали на 55 тысяч сомов

В Бишкеке водитель внедорожника Lexus GX470 был привлечен к ответственности за использование поддельного государственного номерного знака. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ города Бишкека.

По данным ведомства, 16 марта примерно в 14.00 автомобиль остановлен сотрудниками патрульной службы. На установленной табличке вместо государственного регистрационного номера была надпись «НУРАЙЫМ».

Водитель пояснил инспекторам, что это имя его девушки и он решил разместить его на номерной табличке и установить на автомобиль. В УПСМ напомнили, что использование поддельных государственных номерных знаков является нарушением законодательства.

В результате автомобиль водворили на штрафную стоянку, а в отношении водителя составили протокол о правонарушении. Кроме того, на машине выявили незаконную тонировку передних боковых стекол без соответствующего разрешения уполномоченного органа.

По итогам разбирательства на водителя наложен штраф в размере 55 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366188/
просмотров: 290
Версия для печати
Популярные новости
16 марта, понедельник
18:09
В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного снизилась В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного...
18:06
Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области
18:00
Бишкекчанин просит у городских служб выяснить причину гибели птиц в центре
17:55
17:50
Кыргызстан рассматривает запуск платежного шлюза BRICS Pay