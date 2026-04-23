Быйыл Кыргызстан 26 миңге жакын унаа импорттоду

2026-жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын автоунаа базарында транспорт каражаттарын алып келүү (импорт) жана алып чыгуу (экспорт) көлөмүнүн ортосунда чоң айырма катталды. Импорттун негизги агымын Азия өлкөлөрү камсыздаса, экспорт Орусиянын рыногуна багытталган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат.
Канча унаа жана кайдан келди?
Жылдын алгачкы эки айында республикага 25 миң 892 жеңил унаа алынып келинген. Бул 2025-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 39 пайызга көп. Акчалай алганда импорттун баасы 17 миллиард 776,3 миллион сомду (болжол менен 203,3 миллион доллар) түздү.
Кыргызстанга жеңил унааларды жеткирүү боюнча абсолюттук лидерлер:
- Кытай: 12 миң 687 даана (111,7 миллион долларга);
- Түштүк Корея: 8 миң 799 даана (47,7 миллион долларга);
- АКШ: 1 миң 329 даана (12,1 миллион долларга);
- Япония: 715 даана (7,3 миллион долларга).
Ошондой эле өлкөгө 50,7 миллион долларга бааланган 3 миң 936 жүк ташуучу унаа (негизги берүүчүлөр — КНР жана Түштүк Корея) жана 473 атайын багыттагы техника импорттолгон.
Унаалар каякка экспорттолууда?
Миңдеген импорттолгон унаалардын фонунда расмий экспорт бир кыйла аз көрүнөт. Эки айдын ичинде Кыргызстандан болгону 10,4 миллион долларга бааланган 623 жеңил унаа чыгарылган. Негизги сатып алуучу Орусия болду — ал жакка 8 миллион долларга бааланган 524 машина жөнөтүлгөн.
Жүк ташуучу унаалардын экспорту болгону 12 даананы (138,9 миң долларга), ал эми атайын техниканыкы — 8 даананы түздү.
Тетиктер рыногу
Кыргызстан автотетиктерди да жигердүү сатып алууда. Автоунаа тетиктеринин жана керектүү жабдыктарынын импорту 20,6 миллион долларга бааланып, дээрлик 6 миң тоннаны түздү (анын көбүн Кытай жеткирген — 3 миң 574,5 тонна).
Ошол эле учурда республика 12 миллион долларга бааланган 2 миң 958,6 тонна автотетик экспорттогон. Анын дээрлик бардык көлөмү (2 миң 727,1 тоннасы) Орусияга жөнөтүлгөн.