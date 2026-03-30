Токмок шаарында «Унаа» мекемесинин жаңы имараты курулат

Мамлекеттик унааларды жана айдоочуларды каттоо борборунун Чүй-Кемин филиалы үчүн Токмок шаарында жаңы имарат курулат. Бул тууралуу Президенттин иш башкармалыгынан билдирди.

Долбоор мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана жарандарга кызмат көрсөтүү шарттарын жакшыртуу максатында ишке ашырылат.

Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана борбордун директору Тынычбек Саидов шаарга барып, кырдаалды карап чыгышты. Курулуш үчүн болжол менен бир гектар жер аянты пландаштырылууда.
